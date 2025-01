Terzotemponapoli.com - Savino: “Napoli, Anguissa e McTominay sono dominanti”

Alberto, ex difensore del, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole:“-Juventus? Bellissima partita, per larghi tratti una gara europea. Ilappare sempre più forte, è in grande crescita. Quando scende in campo come nel secondo tempo diventa ingiocabile. Gli azzurri hanno dimostrato di poterserla giocare contro tutti, anche negli scontri diretti. Anche contro l’Atalanta c’è stata una grande prestazione. La squadra cresce sempre di più: Lukaku è in grande forma,. Centrocampo del? E’ straordinario in entrambe le fasi, è bello da vedere.