Lanazione.it - Sarà uno "Sprocco" da tutto esaurito. Ancora disponibili pochi biglietti

Eravamo rimasti al 28 gennaio 2024, quando Strettoia vinse nelle canzoni dellocon "La giostra" e Marina trionfò negli sketch della Scartocciata con "Quattro bagni con sorpresa". L’attesa è finita: la "Festa della canzonetta e del teatro dialettale" torna al teatro "Galeotti" da domani a domenica (inizio alle 21, la finale alle 16) come secondo atto del Carnevale di Pietrasanta 2025 dopo l’elezione della miss Rebecca Biagi (Marina) lo scorso settembre in Versiliana. Sul palco il conduttore Federico Conti affiancato da Rebecca, sullo sfondo la Show factory big band diretta da Gigi Pellegrini e tra gli spaltissimi. Platea e galleria sono infatti già piene per sabato e domenica, mentre avanzaqualcosa per domani e venerdì. "un palinsesto con tante novità – annticipa l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Cosci – tra cui la trasmissione in diretta su 50 News Versilia del corso mascherato del 23 febbraio.