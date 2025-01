Bergamonews.it - Sapori della tradizione: a Casale di Albino torna la sagra dei biligocc

Leggi su Bergamonews.it

di. Castagne in passerella domenica 2 febbraio 2025 adila tradizionale “dei”, cioè la festacastagna affumicata e bollita, i “” appunto, che qui a, e più in generale in Valle del Lujo, hanno trovato la loro patria di elezione, grazie al Gruppo Culturale “Amici di”.L’iniziativa, giunta alla 36esima edizione, è dedicata a questa specialità, che viene preparata seguendo diverse fasi.Ecco, il procedimento.Dapprima, in autunno, si scelgono le castagne: non tutte, infatti, si prestano alla “mutazione”. Le migliori sono le “ostane” e le “careàne”, dolci e di buona pezzatura.Dopo la selezione, vengono poste sull’affumicatoio, un ampio locale dove, all’altezza di tre metri, è collocata una graticola (“grat”), costruita in legno di “nes” (ontano) o di castagno, su cui vengono distese le castagne.