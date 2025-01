Lanazione.it - Sanremo, dirige l’orchestra il maestro Benassai. Per il musicista pratese è il 14esimo Festival

Prato, 29 gennaio 2025 – “Cantano i Modà.ilAndrea”. Per uno abituato a lavorare a testa bassa, a stare dietro le quinte, sapere che Carlo Conti pronuncerà quella fatidica frase fa già salire l’adrenalina a mille., produttore, ingegnere del suono e arrangiatore,porterà un pezzo di Prato aldi: lo farà orchestrando e arrangiando il brano dei Modà dal titolo “Non ti dimentico”. E dire che diAndrea se ne intende avendone fatti ben 14, come arrangiatore di brani cantati da interpreti che si sono alternati nel corso degli anni come Annalisa ed Ermal Meta. Ma stavolta sarà diverso, si tratterà di indossare le cuffie, sorridere davanti alle telecamere e poi via alle musiche sul palcoscenico più famoso d’Italia.