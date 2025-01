Secoloditalia.it - Sanremo, Al Bano: io rimpiazzo di Emis Killa? Non se ne parla: conosco il mio valore e non lo svendo

La botta dell’esclusione daè stata dura da assorbire, ma Alè un grande artista e un uomo solido che sa a quali energie far riferimento nei momenti difficili della sua vita artistica e del suo percorso esistenziale. Certo, il cantante di Cellino che dalla Puglia ha saputo esportare e valorizzare il suooltreconfine, conquistando terre e favori internazionali, aveva sperato di chiudere la sua carriera partecipando a2025, ma qualcosa è andato storto., Aldalla delusione alla rivalsaL’artista è stato escluso dalla selezione per la kermesse di quest’anno e non ha fatto mistero della disillusione e del rammarico per l’opportunità sfumata. Anche perché, con ben 15 partecipazioni all’Ariston sulle spalle, Alha anche rivelato di essere stato ingannato da Amadeus, che nel 2023 gli aveva promesso una partecipazione in gara per l’edizione successiva.