Bollicinevip.com - Sanremo 2025: le grandi novità del Festival della Canzone Italiana

Leggi su Bollicinevip.com

: ledelFrancesco Gabbani tra i protagonisti: undi emozioniI preparativi persono in pieno fermento, e ilè ormai alle porte. Tra gli artisti più attesi75º edizione, spicca Francesco Gabbani, che torna sul palco dell’Ariston con un nuovo brano. Tuttavia, i primi giudizicritica non sono stati troppo positivi. Per approfondire la situazione, abbiamo parlato con il suo sosia ufficiale, Alessandro Cucinotta, showman e conduttore siciliano, che ha espresso il suo sostegno a Gabbani e ha condiviso il suo punto di vista su questoguidato da Carlo Conti.L’incoraggiamento di Alessandro Cucinotta a Francesco GabbaniAlessandro,è ormai vicino. Il tuo idolo, Francesco Gabbani, partecipa alma non ha ricevuto critiche entusiastiche per il suo brano.