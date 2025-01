Quotidiano.net - Sanremo 2025: il caso Emis Skilla e gli altri suoi colleghi che hanno rischiato l’esclusione dal Festival

Iscritto nel registro degli indagati dell'inchiesta 'Doppia Curva' della Direzione distrettuale antimafia sugli affari criminali del mondo ultrà interista e milanista, il rapperKilla, 35 anni, al secolo Emiliano Rudolf Giambelli, dall'11 febbraio salirà sul palco deldiper gareggiare con la sua "Demoni"? Per il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, che è anche componente della commissione di Vigilanza Rai, Killa dovrebbe essere espulso dal. "È inaccettabile - ha affermato Gasparri - che un personaggio comeKilla possa salire sul palco di, mentre è indagato dalla Procura di Milano per associazione a delinquere e ha un Daspo che gli vieta di partecipare agli incontri di calcio, essendo considerato 'troppo pericoloso'. Se è ritenuto una minaccia per lo stadio, come può essere invece valorizzato dal servizio pubblico radiotelevisivo attraverso unche dovrebbe rappresentare ben altro?Killa ednon incarnano affatto i valori e la cultura che ildidovrebbe promuovere".