Sanremo 2025, chi vincerà la serata duetti? Per i bookmaker le favorite sono Giorgia e Annalisa

Favorita per la vittoria finale, favorita anche per ladei, quella del venerdì, quella delle cover, che quest’anno Carlo Conti, nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di, ha scelto di eliminare dalla gara, come se fosse unaa sé con un premio a sé. Unico comune denominatore:favorita. Sisal ha reso pubbliche oggi le quote riguardo ladeie la versione di Skyfall di Adele che offriranno al pubblico dell’Ariston e della Raiè quotata a 2,25, la quota più bassa della lunga lista. Ben più bassa delle cinque coppie che orbitano sulla quota 7,50, comunque da tenere in considerazione: Massimo Ranieri con i Neri per caso (Quando di Pino Daniele), Rocco Hunt con Clementino (Yes, I Know My Way di Pino Daniele), Irama con Arisa (Say something di A Great Big World e Christina Aguilera), Elodie con Achille Lauro (A mano a mano di Rino Gaetano e Folle città di Loredana Bertè) ed Emis Killa con Lazza e Laura Marzadori (100 Messaggi di Lazza), anche se su questo duetto, così come in generale sulla partecipazione di Emis Killa al Festival, potrebbe cadere la mannaia della Rai, che potrebbe escluderlo – o l’artista stesso fare un passo indietro – data la notizia secondo la quale sarebbe indagato per associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta Doppia curva che coinvolge il mondo ultrà di Inter e Milan, e ha anche subito un Daspo che gli impedisce di frequentare gli stadi per tre anni.