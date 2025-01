Sanremo 2025 chi vincerà la serata duetti? Per i bookmaker le favorite sono Giorgia e Annalisa

Leggi su Open.online

Favorita per la vittoria finale, favorita anche per ladei, quella del venerdì, quella delle cover, che quest’anno Carlo Conti, nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di, ha scelto di eliminare dalla gara, come se fosse unaa sé con un premio a sé. Unico comune denominatore:favorita. Sisal ha reso pubbliche oggi le quote riguardo ladeie la versione di Skyfall di Adele che offriranno al pubblico dell’Ariston e della Raiè quotata a 2,25, la quota più bassa della lunga lista. Ben più bassa delle cinque coppie che orbitano sulla quota 7,50, comunque da tenere in considerazione: Massimo Ranieri con i Neri per caso (Quando di Pino Daniele), Rocco Hunt con Clementino (Yes, I Know My Way di Pino Daniele), Irama con Arisa (Say something di A Great Big World e Christina Aguilera), Elodie con Achille Lauro (A mano a mano di Rino Gaetano e Folle città di Loredana Bertè) ed Emis Killa con Lazza e Laura Marzadori (100 Messaggi di Lazza).