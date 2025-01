Dilei.it - Sanremo 2025, Brunori Sas canta L’albero delle noci. Di cosa parla la canzone

Leggi su Dilei.it

Tra le più belle e interessanti sorprese che Carlo Conti ha scelto di regalarci per questo Festival dic’è sicuramente la presenza tra i 30 Big diSas.Unutore che, con estrema delicatezza, è in grado di mettere in musica emozioni spesso complicate accendendo una riflessione collettiva. Una capacità che sfoggerà anche sul palco del Teatro Ariston grazie alla suain gara.Sas,al “Festival di”Tutto pronto per la 75esima edizione del Festival di, la festa della musica che ci terrà compagnia dall’11 al 15 febbraio. Un evento attesissimo anche dagli artisti in gara, pronti a far ascoltare le loro canzoni al pubblico per la prima volta.PerSas,utore di Cosenza, questo sarà il primo: una tappa importante che gli permette di portare su uno dei palchi più seguiti d’Italia unache rappresenta per lui qualdi davvero grande.