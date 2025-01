Davidemaggio.it - Sanremo 2025 anticipa la finale delle Nuove Proposte

Cambiamento in extremis per i quattro artisti che fanno parte della categoriadel Festival di, in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio. L’organizzazione della kermesse canora ha deciso di rimodulare la gara.Il meccanismo della sezioneprevede che i quattro artisti si affrontino in due sfide ad eliminazione diretta, con l’accesso in finalissima del vincitore e, gioco-forza, l’esclusione del perdente dalla gara. Inizialmente previste nella seconda e terza serata del Festival, le due sopracitate sfide ad eliminazione diretta si terranno entrambe nella seconda serata di mercoledì 12 febbraio. A decretare i vincitori saranno le tre giurie: quella del Televoto al 34% e quelle della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e della GiuriaRadio, ambedue al 33%.