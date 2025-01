Lanazione.it - San Frediano, i cittadini scrivono al questore e al prefetto: “Non ci sentiamo al sicuro”

Firenze, 29 gennaio 2025 – Una lettera ale aldi Firenze per chiedere interventi di contrasto al fenomeno delle spaccate che sta prendendo piede a Sane in particolare nei dintorni dell'area ex Gasometro. A inviarla nei prossimi giorni sarà 'Voci dal Gasometro’, la community di residenti nata da qualche settimana, dopo l'ultimo furto avvenuto ai danni del locale Schiacciavino di via Pisana. "Prima di questo episodio - ricordano da 'Voci dal Gasometro' - negli ultimi mesi ci sono state spaccate al bar Francesconi e Generazioni sportive. A ciò si aggiungono i furti con finestrini infranti nelle auto sul lungarno Santa Rosa e una serie di piccoli vandalismi che purtroppo interessano tutto il quartiere. Sono fenomeni che stanno destando una crescente preoccupazione tra residenti e commercianti".