Oasport.it - Rugby, Sei Nazioni 2025: il Galles punta sull’esperienza per sfidare la Francia

Prende il via venerdì sera il Guinness Seie allo Stade de France di Saint-Denis, Parigi, scenderanno in campo i padroni di casa dellae ilper il match che inaugurerà il torneo. E Warren Gatland ha annunciato i convocati per la durissima trasferta transalpina.Buone e cattive notizie per il coach del, che dovrà fare a meno di Taulupe Faletau, con il campione che non ha recuperato dall’infortunio e non sarà disponibile per il primo incontro del torneo. Di contro, rispetto alle ultime uscite, tornano a disposizione Josh Adams, Liam Williams e Dafydd Jenkins.Ilal colpaccio a Parigi, ma è reduce da una striscia horror di 12 sconfitte consecutive, con l’ultimo posto conquistato un anno fa e nessun successo portato a casa in tutto il 2024. Per cambiare il trend la regia è stata messa nelle mani del giovane talento Ben Thomas, chiamato a guidare la squadra.