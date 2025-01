Tpi.it - Rose Villain contro Giorgia Meloni: “Con questo governo non mi sento tutelata”

: “Non misi scagliala premierma non risparmia critiche neanche al neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.Intervistata da La Stampa, la cantante, in merito alle elezioni presidenziali statunitensi, ha dichiarato: “Quattordici anni di vita vissuti a New York non sono passati invano. Tutt’ora ho casa e vivo lì buona parte dell’anno. Ho già sofferto la prima amministrazione Trump ma, questa volta, ho l’impressione che sia molto peggio”.“Quando fu eletto Biden tutti scendemmo per le strade a festeggiare, oggi non c’è nulla da festeggiare ma al contrario faccio fatica a immaginare, semmai diventerò mamma, come si possa crescere un figlio in quella società” ha aggiunto l’interprete., poi, parla delitaliano guidato dalla premier: “Anche se qui non è che convada benissimo.