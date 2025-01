Sololaroma.it - Roma, occhio alle transizioni dell’Eintracht Francoforte: Ranieri come Mourinho?

Laè ufficialmente entrata nel vivo della stagione, dove ogni partita valeuna finale. La vittoria di domenica contro l’Udinese, la prima stagionale in trasferta (9 mesi e 18 partite dopo), ha rilanciato le ambizioni dei giallorossi in Serie A (il quarto posto ora dista “solo” 9 punti) ed ha allontanato i malumori dopo la sconfitta subita in terra olandese per mano dell’AZ Alkmaar. Adesso, però, la squadra di Claudionon ha più margine di errore.Il prossimo appuntamento è in programma per giovedì 30 gennaio21:00 contro l’Eintrachtallo stadio Olimpico, nell’ultima giornata del girone unico di Europa League. Il ko contro gli olandesi ha precluso ogni possibilità di qualificazione diretta agli ottavi di finale per i giallorossi, che adesso necessitano di una vittoria per avere la certezza di giocare i playoff a metà febbraio.