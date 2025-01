Sololaroma.it - Roma Femminile-Napoli 2-2, azzurre k.o: Glionna e Linari vale la semifinale

Si è conclusa con il risultato di 2-2 la gara di ritorno tra, valida per l’accesso alladi Coppa Italia. Con l’1-0 conquistato all’andata sul campo partenopeo, la squadra di Spugna ha superato di misura leche, comunque, non hanno smesso di lottare fino all’ultimo secondo. Se all’andata fu Dragoni a regalare la vittoria, la sfida del Tre Fontane è dipesa tutta da Benedettache, al 62? della gara, ha deciso di sbloccarla accogliendo un pallone in profondità direzionato da Troelsgaard. Complice anche la deviazione di Lundorf, la squadra giallorossa è riuscita a conquistare il gol del vantaggio battendo Beretta. La gioia per le giallorosse però è durata ben poco, dato il pareggio immediato di Andrup che da sola batte Ceasar, riuscendo a saltare Cissoko e