Roma-Eintracht Francoforte, Ranieri in conferenza LIVE: "Hermoso voleva giocare"

Vigilia di Europa League per la, pronta a scendere in campo giovedì 30 gennaio alle 21:00, nel tanto caro Olimpico, nell’ultima giornata del maxi girone della competizione. Di fronte untosta da affrontare, visto il 2° posto in classifica dietro alla Lazio, ma già qualificato agli ottavi di finale, e dunque con molte meno motivazioni. Giallorossi in invece in 21ª posizione con 9 punti, bisognosi di un successo per blindare il play-off di febbraio. Seguilastampa di Claudiosu SoloLa.it.4 minuti fa29 Gennaio 2025 13:23 13:23“Cosa si può migliorare contro le grandi squadre?”“Contro di loro devo fare un super lavoro per cercare di arginarle e creare problemi. I ragazzi stanno migliorando, vi ricordato di come fossi meravigliato contro il Napoli di come la squadra non giocasse come volevo io, ma poi siamo migliorati già contro Atalanta e Tottenham.