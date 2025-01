Pronosticipremium.com - Roma-Eintracht Francoforte, il pronostico di Europa League: combo giallorossa e Dybala

Leggi su Pronosticipremium.com

Se il mercoledì è completo appannaggio della Champions, giovedì spazio a tutte le gare divalide per l’ultima giornata del maxi girone, con fischio d’inizio alle 21:00 sui vari campi. Occhi puntati su unache avrà un solo risultato a disposizione, contro unche verrà all’Olimpico per chiudere al meglio un ottimo percorso fin qui nella competizione.2025 iniziato decisamente meglio per i giallorossi rispetto ad una prima parte di stagione da film horror. 10 punti conquistati da Ranieri in campionato tra Lazio, Bologna, Genoa e Udinese, ma ora è tempo di sistemare le cose anche in unche ha visto laperdere ad Alkmaar giovedì scorso. La classifica dice 21° posto al 9 punti, con una sola lunghezza di vantaggio sull’eliminazione. Urge la vittoria con l’, per non dover volgere l’orecchio agli altri campi a fine partita.