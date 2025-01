Sololaroma.it - Roma-Eintracht Francoforte, i convocati di Ranieri: c’è Zalewski, De Marzi secondo portiere

Leggi su Sololaroma.it

Siamo ormai giunti all’ultima giornata del primo step di Europa League, quello che decreterà quali squadre potranno continuare il proprio percorso e chi invece potrà guardare i match europei da casa. Lasfiderà l’a partire dalle 21:00 del 30 gennaio. Una sfida da dentro fuori, in cui gli uomini didovranno battersi per provare a rimanere aggrappati all’idea della qualificazione alla prossima fase attraverso i play-off.La, dopo aver convinto contro l’Udinese, si prepara alla sfida con una delle squadre europee più in forma in questo ultimo periodo. L’, infatti, si trova in seconda posizione in classifica, dopo la Lazio e comunque ad un minimo sforzo dalla certezza di poter approdare direttamente agli ottavi di finale di Europa League.