Ilfattoquotidiano.it - Ritorno di fiamma tra Anna Falchi e il vicesegretario della Lega Andrea Crippa: l’amore a Sankt Moritz

La citazione vendittiana sarà pure abusata ma comunque efficace: “Certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Sembrava fosse finita la relazione tra, 52 anni, e, 38 anni, ma il settimanale “Chi” ha paparazzato la coppia afra lago, neve, un weekend romantico e un bacio a favore di flash.Avevano ufficializzato la loro storia circa un anno fanno per poi lasciarsi a giugno, ora ilditra la conduttrice de “I Fatti Vostri” e ilnell’ultimo periodo era apparsa in compagnia di Theo Napolitano, art director e architetto più giovane di lei di ventuno anni. Insieme era stati avvisati a Roma e anche a qualche prima teatrale, una relazione che l’attrice ha archiviato.“I due sono arrivati in Engadina venerdì scorso e hanno soggiornato al Kulm, uno degli hotel più belli e più amati da queste parti”, racconta il settimanale diretto da Massimo Borgnis.