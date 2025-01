Dayitalianews.com - Rifiuti speciali pericolosi smaltiti illecitamente; identificate due società al lavoro in un cantiere pontino indagate per mancato rispetto delle norme sullo smaltimento

Scoperta una discarica abusiva:duee un direttore diUn’importante operazione della Polizia Locale di Latina ha portato alla luce un caso diillecito di. Gli agenti del Nucleo di Polizia Ambientale hanno scoperto un cumulo di scarti abbandonati in una strada senza uscita alla periferia della città, riuscendo a risalire ai responsabili grazie a un’accurata indagine.edili abbandonati in via RenoI materiali rinvenuti includevano scarti di lavorazioni edili, come pannelli isolanti, resti di impianti, infissi e perfino un pannello solare. L’area interessata è via Reno, già nota per episodi diabusivo. Grazie agli accertamenti, gli agenti hanno scoperto che iprovenivano da unedile attivo per un intervento di efficientamento energetico in un edificio privato fuori città.