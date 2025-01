Riduzione impatto ambientale | assegnati 13 milioni di euro per 11 progetti in Bergamasca

Bergamonews.it - Riduzione impatto ambientale: assegnati 1,3 milioni di euro per 11 progetti in Bergamasca

Sono 11 idi economia circolare che riguardano il territorio di Bergamo e saranno finanziati con 1.371.000. Le risorse provengono dal bando ‘Ricircolo’ di Regione Lombardia, rivolto a PMI delle filiere plastiche e tessile, attraverso il quale sono stati stanziati in totale 7.000.000per lo sviluppo di iniziative legate alla prevenzione di produzione rifiuti, all’ecodesign, alla simbiosi industriale e alla raccolta e il riciclo dei rifiuti.In particolare, gli stanziamenti riguardano i seguenti Comuni: 11per un importo totale di 1 milione e 371 mila.Deluxesign Srl di Treviglio – Innovazione e Sostenibilità attraverso la Stampa Additiva: un modello circolare per il riciclo e noleggio di materiali plastici.Castelcrom Srl di Castelli Calepio – Sostituzione processo di mordenzatura per abs e abs-pc.