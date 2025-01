Tvplay.it - Rescinde il contratto con il Milan, bomba a orologeria

Leggi su Tvplay.it

Ore roventi di mercato in casa. Il club rossonero lavora senza sosta in entrata, ma occhio anche alle possibili uscite.Questa sera ilgioca un match molto importante per la sua stagione, affronta nell’ultimo turno di Champions League la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro in un appuntamento importante per il resto della stagione. La squadra ovviamente pensa solo a questo e una vittoria porterebbe ilnella Top 8, risultato sorprendente rispetto alle aspettative di inizio stagione.ilcon il(Lapresse) TvPlayAllo stesso tempo la società lavora per questi ultimi giorni di mercato dove la priorità è la punta ma occhio anche ad altri rinforzi last minute, specialmente a centrocampo. Si è fatto molto il nome di Ricci nelle ultime ore ma più che il granata piace – anche per una questione liste – Cristante che potrebbe arrivare in prestito.