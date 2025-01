Ilgiorno.it - Rebecca Staffelli e la canzone sessista del trapper: chiesta condanna per chi ha taggato il video

Monza, 29 gennaio 2025 - Prima ladi Mr Rizzus a 10 mesi di reclusione con il rito abbreviato e al risarcimento dei danni con una provvisionale di 3mila euro alla parte civile per gli insulti sessisti controcontenuti nelladel. Oggi sempre al Tribunale di Monza la ridia versare 1.000 euro di multa per il ragazzo, identificato dal nickname, che avevailsul profilo Instagram della figlia del popolare personaggio del tg satirico Striscia la Notizia. Per Simone Rizzuto, 25enne monzese conosciuto come Mr Rizzus e per Simone P., di Tirano in provincia di Sondrio, l'accusa è la stessa, quella di diffamazione. La contestazione riguarda un brano pubblicato su Youtube daldal titolo ‘Non ci siamo’, nel quale Mr Rizzus canta “20900 delinquenti, sco****o la figlia di”.