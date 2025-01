Juventusnews24.com - Raspadori Juve, la pista può riaprirsi in questi ultimissimi giorni? La posizione del Napoli e i club in corsa

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, lapuòin? Ladele iin: cosa può succedere per l’attaccanteTra gli obiettivi del calciomercatoper questa sessione di mercato ma non solo c’è anche Giacomo, attaccante di proprietà delche non sta trovando grandissimo spazio in azzurro.Stando a quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore ci sarebbero stati sondaggi da parte di dueesteri: si tratta di West Ham e Marsiglia. Tuttavia ildi De Laurentiis continua a far muro in questa sessione di gennaio.Leggi suntusnews24.com