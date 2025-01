Unlimitednews.it - Ranieri “Ogni gara è importante, vedremo dove arriveremo”

ROMA (ITALPRESS) – “Se le coppe sono le competizioni più importanti per noi?partita èproprio per una crescita totale della squadra. Sono arrivato e avevamo paura di che cosa potesse fare la Roma. Ora dobbiamo pensare a fare bene inpartita, alla finecosa saremo riusciti a fare”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Claudio, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Eintracht in Europa League, decisivo per il passaggio della fase a girone. Domani i giallorossi avranno pochi difensori centrali di ruolo anche per via della cessione imminente di Mario Hermoso al Bayer Leverkusen: “Quando sono arrivato era infortunato, poi si è messo al pari degli altri. E’ un ragazzo che mi piace molto, è grintoso ed è arrivato ad un buon stato di forma ma giustamente vuole giocare.