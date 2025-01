Ilgiorno.it - Raffica di furti agli autotrasportatori, presa la banda dei razziatori

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 29 gennaio 2025 - Manette ai presunti responsabili di rapine,e ricettazione ai danni die addetti alla logistica, commessi utilizzando automobili rubate. Laè stata smantellata dalla Polizia che ha eseguito 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere e catturato 4 persone (tre di nazionalità rumena e un italiano, di età comtra i 22 e i 49 anni). L’indagine L’indagine trae origine da numerose segnalazioni die rapine subiti dadurante la sosta per la pausa notturna nelle aree di servizio della rete stradale ed autostradale. Gli 11 episodi sono stati commessi nella zona sud ovest del milanese e con modalità del tutto similari: nelle ore notturne persone vestite di nero e travisate dopo aver sottratto le merci contenute nei furgoni degli, talvolta rubando anche dei furgoni, si davano alla fuga a bordo di autovetture veloci, come Alfa Romeo Giulietta, Fiat 500 Abarth e BMW X1 precedentemente rubate.