Ilgiorno.it - Raduni proibiti tra i capannoni chiusi nelle feste

Leggi su Ilgiorno.it

Dopo il tragico scontro contro la vettura le condizioni di Cristian Donzello (nella foto) erano apparse subito gravissime e il 16enne era stato ricoverato in Rianimazione all’ospedale Niguarda di Milano ma non ce l’ha fatta. Ai funerali avevano partecipato in migliaia, facendo sentire il rombo delle loro amate 125 sul sagrato della chiesa. In occasione del primo anniversario della sua morte, invece, sul luogo della tragedia si sono riuniti amici, conoscenti ed appassionati per ricordare il 16enne con bigliettini, fiori e piccoli regali. "Nessuna gara", hanno continuato a ripetere gli amici, straziati dal dolore. Ma l’ipotesi delle gare e di assembramenti di ragazzi proprio in quella zona industriale periferica di Biassono, che nei giorni festivi è deserta, era già stata segnalata da più parti.