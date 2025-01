Psichiatra di 50 anni travolta e uccisa da un’auto in provincia di Lucca

Leggi su Corrieretoscano.it

GALLICANO – Tragico incidente stradale nel pomeriggio dei 28 gennaio a Gallicano, indi, sulla via di Fondovalle. Unadi 50, Alessandra Bani, dipendente dell’Asl Toscana Nord Ovest, è stataappena scesa dalla sua vettura sulla via di Fondovalle daguidata da un giovane che si è subito fermato per i soccorsi ma poi si è sentito male ed ha avuto bisogno di cure mediche.Inutili i soccorsi arrivati sul posto con l’ambulanza infermieristica. È stato impossibile far decollare Pegaso per il forte vento, ma comunque la donna è deceduta sul posto.I rilievi dei carabinieri hanno creato disagi al traffico nell’arteria stradale molto trafficata. L’incidente si è verificato vicino a un centro commerciale e nelle vicinanze della locale stazione dei carabinieri.