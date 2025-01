Ilgiorno.it - Protesta dei trattori al Pirellone: gli agricoltori segnano il primo punto

Milano, 29 gennaio 2025 – “Saremo ascoltati in commissione agricoltura il prossimo 12 febbraio - spiega Filippo Goglio, portavoce degli- è stata una giornata positiva a costruttiva”. Il presidio di Binasco prosegue a oltranza ma domani sarà una giornata di tregua. Ihanno "assediato" per tutta la giornata il consiglio regionale. Dopo un lungo corteo partito dal presidio Binasco sono arrivati sotto ile sono stati ascoltati dalle varie parti politiche e istituzionali.risultato raggiunto l'audizione in commissione agricoltura il prossimo 12 febbraio. È stata una giornata intensa quella dei manifestanti che nel tardo pomeriggio hanno fatto ritorno al presidio di Binasco che comunque prosegue a oltranza. Assente l’assessore regionale Alessandro Beduschi che proprio in quelle ore era a Bruxelles per chiedere un cambio di passo all'Europa sulle politiche agricole in un incontro col vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, nel corso della missione istituzionale con il presidente Attilio Fontana.