Ilveggente.it - Pronostico Salisburgo-Atletico Madrid: Simeone diretto agli ottavi

Leggi su Ilveggente.it

è una partita dell’ottava giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.Se molte partite devono ancora dire molto nell’ultima giornata di questa Champions League, ce ne sono altre che valgono qualcosa ma solamente per una delle due squadre che scenderà in campo. Ed è il caso del match tra. Gli ospiti hanno qualcosa da chiedere.(Lapresse) – Ilveggente.itQuinto in classifica con 15 punti, l’divincendo sarebbe sicuro di andare direttamentedi finale senza passare dspareggi che, evidentemente, fanno paura a tutti. E siccome il, ormai, è fuori da ogni combinazione e non ha nessuna possibilità di andare a prendersi la qualificazione, evidente che questo match sia abbastanza indirizzato a favore degli spagnoli.