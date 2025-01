Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Benfica: le ultime sulle scelte di Thiago Motta

di RedazionentusNews24, ledi misterin vista del match di Champions di questa seraGiorno di gara per la, che scenderà in campo questa sera contro ilnell’ottava e ultima giornata del maxi-girone di Champions League. Bianconeri in cerca dei tre punti per sperare ancora in una qualificazione diretta agli ottavi.Diversi cambi di formazione per. Tra i pali il rientro di Perin, mentre in difesa,fasce, dovrebbe tornare McKennie a sinistra con Savona dalla parte opposta. In mezzo chance per Douglas Luiz, davanti il ritorno di Vlahovic con Conceicao, Yildiz e Mbangula dietro di lui.NTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Douglas Luiz, Thuram; Conceiçao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic.