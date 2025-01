Ilnapolista.it - Primo botto per Hamilton con la Ferrari, per il Times sta familiarizzando coi limiti della macchina

Lewisè stato oggi protagonista di un incidente, mentre era alla guidadurante una sessione di test al Circuit de Barcelona-Catalunya. Il pilota britannico, che la scorsa settimana aveva provato per la prima volta la monoposto sul tracciato privato di Fiorano, stava proseguendo il lavoro in Spagna, dove le condizioni climatiche più favorevoli e una pista presente nel calendario di Formula 1 permettono un test più realistico. Nell’incidente, avvenuto nell’ultima parte del circuito, ladel 2023 ha subito danni manon ha riportato conseguenze fisiche. Il compagno di squadra Charles Leclerc avrebbe dovuto prendere il volante nel pomeriggio, ma la sessione è stata rinviata per consentire le riparazioni. Scrive il: “, 40 anni, sta ancoracon il set-upe ivettura, che presenta alcune differenze rispetto alla Mercedes che ha guidato negli ultimi 12 anni.