Anteprima24.it - Ponte, finanziati gli interventi di adeguamento sismico della scuola dell’Infanzia

Tempo di lettura: < 1 minuto“Un altro grande risultato per! Tra quasi 800 richieste in tutta Italia, il nostro Comune è tra i 17 comuni(e solo 2 in tutta la Campania!) per glididi Via Borgo” si legge in una nota dell’Amministrazione. “Un finanziamento importante, ottenuto – aggiunge – grazie al decreto del Ministro dell’Istruzione del Merito del 22 novembre 2024, n. 235, che conferma ancora una volta il grande lavoro dell’amministrazione nel riuscire ad attrarre risorse per migliorare il nostro territorio.Ogni fondo ottenuto è un passo avanti per, per la sicurezza delle scuole, per il futuro dei nostri ragazzi. Continuiamo a costruire, con impegno e determinazione, il paese che meritiamo. E questo è solo l’inizio!”.