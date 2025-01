Iltempo.it - Pifferi a processo nel giorno di Diana. Cosa cambia con una nuova perizia

Alessiatorna in aula mercoledì 29 gennaio per ild'appello proprio nelin cui la figlia- lasciata morire di stenti a soli 18 mesi - avrebbe compiuto 4 anni. L'imputata, condannata in primo grado all'ergastolo per omicidio volontario aggravato dai futili motivi, sarà presente (salvo sorprese) ma i giudici milanesi hanno deciso niente telecamere in aula, per uno dei processi più mediatici degli ultimi anni. Non si attendono dichiarazioni spontanee da parte della 38enne che si è mostrata capace di mentire e di lasciare sola, nell'estate 2022, per quasi sei giorni, la piccola. Un comportamento che la difesa, rappresentata dall'avvocata Alessia Pontenani, proverà ad alleggerire chiedendo unapsichiatrica, dopo che gli esperti incaricati dal tribunale hanno ritenuta l'imputata pienamente capace di intendere e di volere.