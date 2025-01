Lanazione.it - Perquisizione e arresto dopo le coltellate nella ditta-dormitorio

Leggi su Lanazione.it

Prato, 29 gennaio 2025 – Si dirada la nebbia sul caso del tentato omicidio avvenuto a Prato, in via Pistoiese,notte tra sabato e domenica, quando un uomo di nazionalità cinese è stato soccorso in gravi condizioni. Aveva diverse ferite da arma da taglio e,essere stato operato all’ospedale Santo Stefano, si è risvegliato e ha raccontato cosa era successo. Il contesto è quello del distretto sommerso, nel cuore della Chinatown pratese, in una delle tante dittedove si consuma ogni tipo di illegalità lavorativa e non solo. Per la precisione si tratta di una stamperia per abiti da donna che lavora per conto di aziende italiane e cinesi, con una trentina di dipendenti. La vittima era stata accoltellata in più parti del corpo e, a quanto ha raccontato, l’aggressore era uno dei lavoratori della stamperia.