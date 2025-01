Scuolalink.it - Permessi legge 104 per il personale ATA: regole e modalità di richiesta

IlATA può usufruire diorari di 3 o 4 ore al giorno, rientrando nel limite complessivo di 18 ore mensili, come stabilito dalla104/1992. L’ARAN, con l’orientamento applicativo CIRS122, ha confermato quanto previsto dal CCNL 2019/2021, specificando che questisono validi ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità. Il nuovo contratto ha introdotto unaflessibile di utilizzo, permettendo al lavoratore di assentarsi per alcune ore della giornata invece che per un’intera giornata lavorativa. Duedi fruizione I lavoratori ATA possono scegliere tra due opzioni: usufruire del permesso per un’intera giornata oppure richiederlo in ore. Nel primo caso, l’assenza viene conteggiata in giorni, con ogni giornata sottratta dai tre giorni di permesso previsti dall’art.