Perché abbiamo ancora bisogno delle moltitudini (e delle contraddizioni) di Bob Dylan nel 2025

«Contengo», non l’ha detto per primo Bob, il menestrello di Duluth che oggi viene celebrato nella sua imperscrutabilità affascinate nel film “A complete unknown” di James Mangold. La frase originale è del poeta per eccellenza dell’epopea americana: Walt Whitman, che la scrisse nella sua “Song to Myself”, poesia contenuta nel seminale volumetto “Leaves of Grass”. E però Bobassomiglia a quella frase forse più di quanto è sembrato assomigliare a se stesso, nel corso dei suoi ottantatré anni di vita e più di sessanta di carriera cantautoriale.In effetti quel verso di “Song to Myself”l’ha usato anche per titolare una sua omonima canzone del 2020: “I contain multitudes” dall’album “Rough and Rowdy Ways”, dove certo, era palese il riferimento a Whitman, ma nella migliore tradizioneiana non mancavano un’orgia di citazioni e riferimenti culturali mescolati insieme, da Edgar Allan Poe ad Anna Frank, passando per Indiana Jones e i Rolling Stones, eil poeta William Blake, le sonate di Beethoven e i preludi di Chopin, ma pure gli “Young dudes” di David Bowie e Mott the Hoople.