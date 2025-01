Ilrestodelcarlino.it - Passo avanti verso il nuovo ospedale

Si è concluso l’iter tecnico del procedimento unico finalizzato alla localizzazione e all’approvazione del progetto definitivo deldi Cesena (nella foto un rendering). Come comunicato dall’assessora alla programmazione urbanistica Cristina Mazzoni ai consiglieri comunali, si è tenuta con esito positivo la seduta conclusiva della Conferenza di servizi, avviata il 24 settembre 2024 e partecipata da tutte le amministrazioni ed enti competenti per l’esame del progetto. Il progetto, sostiene la giunta, valutato favorevolmente recepisce le integrazioni richieste durante i lavori della Conferenza di Servizi, relative ad aspetti significativi che hanno consentito non solo di entrare nel merito di molteplici fattori (ambientali, di accessibilità, di sostenibilità, di sicurezza) ma anche di migliorare l’iniziale proposta anche con i contenuti pervenuti e le prescrizioni impartite dagli enti.