Parthenope di Sorrentino arriva su Netflix: trama e quando in streaming

Dopo qualche mese dall’arrivo nelle sale cinematografiche,ora su. Il film di Paoloche ha incassato oltre 7,5 milioni al botteghino approda sulla piattaforma di. Scopriamo insiemeandrà in onda, lae il cast.suin tv edel filmÈ il film di Paolopiù visto in assoluto, superando anche “La grande bellezza” del 2013., uscito nelle sale a ottobre, ha già incantato milioni di spettatori che sono rimasti affascinati dallae dalle bellezze della città di Napoli mostrate nel film. La pellicola ora dal 6 febbraio 2025 sarà disponibile insu.Ma qual è ladi? Tutto ruota intorno alla protagonista, l’attrice Celeste Della Porta che interpreta, una donna in carne e ossa che viene seguita dalla sua nascita (intorno al 1950) ai giorni nostri.