Parlano le vittime dei lager libici di Almasri | Ci ha torturato il governo italiano è complice

«Chiediamo una spiegazione ufficiale sul motivo per cuiè stato rilasciato invece di essere consegnato alla Corte penale internazionale». A parlare è David Yambio, sudanese rifugiato in Italia dal 2022 e portavoce di Refugees in Libya, intervenuto oggi alla Camera durante una conferenza stampa organizzata dalle opposizioni insieme ad altri due sopravvissuti alle torture inflitte dal generale libico. «Abbiamo atteso a lungo questo giorno, ma ora ci troviamo di fronte a una profonda delusione. Speravamo nella giustizia, speravamo che il nostro aguzzino pagasse per ciò che ci ha fatto. E invece abbiamo scoperto che è stato liberato», prosegue Yambio, detenuto eneldi Mitiga. «è direttamente responsabile di innumerevoli crimini», sottolinea, aggiungendo che la battaglia per la giustizia riguarda non solo loro, ma anche «tutti i nostri compagni morti o ancora intrappolati in Libia».