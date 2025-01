Oasport.it - Paolo Bertolucci critica Jannik Sinner: “Lui odia le cerimonie, ma il no al Quirinale…io sarei andato”

Ha fatto e sta facendo discutere la decisione didi non prendere parte quest’oggi all’incontro (dalle 10.30) al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per celebrare i successi del tennis italiano nell’ultimo anno sublimati dalle affermazioni in Coppa Davis e BJK Cup. Un 2024 straordinario a cuiha dato seguito con il trionfo negli Australian Open per la seconda volta consecutiva.Tuttavia,non ci sarà per riprendersi dalle fatiche di due settimane intense a Melbourne, che l’hanno messo a dura prova, anche per quanto rivelato ai microfoni di SuperTennis dal coach australiano Darren Cahill: “Ha rischiato di non giocare la partita contro Rune negli ottavi di finale, era bianco come un lenzuolo“, le parole del tecnico aussie.Una serie di circostanze, quindi, hanno portatoa non esserci.