Dilei.it - Palla: la storia del cane che doveva morire ci ha insegnato la vita

Leggi su Dilei.it

La prima volta che ho sentito parlare della clinica veterinaria Duemari è stato attraverso la timeline di Facebook: probabilmente visto il mio amore per gli animali, quel giorno l’algoritmo aveva deciso di mostrarmi questo cagnolone con la testa talmente grande da sembrare una, degli essere NON umani lo avevano abbandonato con un un laccio di nylon stretto intorno al collo talmente forte da averne completamente stravolto la fisionomia e i lineamenti. Non poteva più aprire la bocca e riusciva solo a tirare fuori la lingua per bere, la testa gonfia su un corpo ormai stremato, così la dottoressa Monica Pais realizza un video per presentarla e denunciare lo stato in cui versa, e succede il miracolo. La cagnolina si salva e la suafa il giro del mondo, le viene dato il nome diper non dimenticare mai il suo stato iniziale e nel giro di poco tempo diventa il simbolo degli animali di nessuno: randagi, smarriti, rottami, per i quali una secondasembra impossibile.