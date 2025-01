Ostia, una raccolta fondi per piantare alberi nella pineta di Castelfusano

Leggi su Ilfaroonline.it

, 29 gennaio 2025 – “Grazie al vostro sostegno e alle vostre donazioni, nei prossimi giorni saremo in grado di iniziare ad acquistare i primi lecci che verranno messi a dimora nel nostro parco”: il GoFundMe lanciato dall’associazione La Farfalla per rinuovidi, traAntica, ha già dato i primi risultati grazie ai 2.700 euro raccolti online.“Abbiamo bisogno del tuo aiuto – scrive sulla piattaforma l’associazione, attiva in progetti rivolti a persone con disabilità, disagio sociale, anziani e minori a rischio – pernuovie rendere nuovamente accogliente uno spazio di condivisione e solidarietà. Purtroppo, ultimamente i pini domestici si sono ammalati fino a seccarsi completamente. Per ragioni di sicurezza sono stati tagliati e ora nel parco non c’è più un solo albero”.