OraSì, stasera al PalaCosta arriva Latina. Sfida salvezza con occhio all’aritmetica

Quattro giorni per riscrivere la stagione. L’è attesa da due decisivi sconti diretti che potrebbero scongiurare definitivamente l’ultimo posto e dare una grande iniezione di fiducia per uscire dalla zona playout. Si partealle 20 dalcon la Benacquista, penultima con sei punti in meno dei ravennati, poi ci sarà la trasferta di sabato sul campo della Npc Rieti, ultima a -8 dai giallorossi. Nonostante la classifica dica il contrario,è una squadra viva, come dimostrano la vittoria casalinga di domenica con Caserta e la sconfitta di soli tre punti a Roma con la Luiss, della settimana precedente, e ha molti giocatori di qualità. Il pivot argentino Caffaro, che viaggia a 14.6 punti di media, l’ala Rossi, che ne segna 12.9, ed elementi esperti come Baldasso e Merletto, punte di diamante di un roster competitivo, ma che fuori casa ha vinto soltanto una volta in undici gare.