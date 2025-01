Lapresse.it - Oms, Schillaci: “No uscita ma analizzare spese e risorse”

Il ministro della Salute, Orazio, rispondendo al question time alla Camera, parla della proposta della Lega di uscire dall’Oms. “L’Oms svolge un ruolo importante nel sostenere gli Stati a prepararsi, individuare, rispondere, riprendersi dalle emergenze sanitarie, dai disastri naturali e dalle crisi umanitarie. È intenzione del ministero della Salute rafforzare il ruolo dell’Italia all’interno dell’Oms per orientare le future scelte strategiche in politica sanitaria nell’interesse dei nostri cittadini“, ha detto. “Sebbene l’dall’Oms non sia contemplata nel programma di governo, credo sia legittimo e costruttivo un dibattito che miri adcriticamente il suo ruolo con particolare riferimento all’allocazione e all’utilizzo dellealla governance. È nostro dovere, infatto, assicurare che ogni euro investito nella salute sia impiegato nel modo più efficace” ha detto ancora il ministro.