Romadailynews.it - Oltre 120 mila visitatori in soli due mesi per il nuovo Museo del Corso – Polo museale

Leggi su Romadailynews.it

120indueper ildelGrande successo per la Crocifissione bianca di Marc Chagall, l’Archivio storico e la Collezione permanente.Franco Parasassi: “I numeri dimostrano come a Roma ci sia ancora spazio per l’arte e la bellezza e per promuovere tante iniziative culturali”In arrivo aldelil 27 febbraio Picasso lo stranieroAperta la prevendita per la mostra Roma, 29 gennaio 2025.120indueper ildel, la nuova istituzione culturale voluta e promossa da Fondazione Roma, con le visite alla Collezione permanente e all’Archivio storico di Palazzo Sciarra Colonna e per la Crocifissione bianca di Marc Chagall, esposta a Palazzo Cipolla dal 27 novembre 2024 al 27 gennaio 2025.