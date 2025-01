Movieplayer.it - Olivia Cooke nel cast di Switzerland, il nuovo film di Anton Corbijn

L'attrice, star di House of the Dragon, farà parte deldel thriller, con protagonista Helen Mirren.e Alden Ehrenreich si sono uniti aldel thriller, diretto dache ha già come star Helen Mirren. Il progetto, le cui riprese sono in corso a Roma, segna il ritorno dietro la macchina da presa dell'artista olandese a distanza di nove anni dal suo più recente lungometraggio. Cosa racconteràAl centro della trama dici sarà la scrittrice Patricia Highsmith, interpretata da Helen Mirren, che trascorre il suo tempo in Svizzera quando un giovane agente letterario, Edward (Alden Ehrenreich), cerca di farla ritornare in attività e scrivere un altro capitolo della .