Ilgiorno.it - Nuove regole per taxi e ncc. La bocciatura dell’Antitrust: "Basta barriere al mercato e no all’esclusiva sulle app"

di NicolaPalmaI rilievinon lasciano troppo spazio alle interpretazioni. E vanno tutti nella stessa direzione: lepere ncc non devono creareanti-concorrenziali in ungià penalizzato da un gap evidente tra domanda e offerta. Peccato che lo schema di decreto della Presidenza del Consiglio di ministri che promette di disciplinare "l’attività delle piattaforme tecnologiche" nel trasporto pubblico non di linea vada in senso contrario, almeno a giudizio dell’Authority presieduta da Roberto Rustichelli. Il parere, richiesto dal Ministero dei Trasporti lo scorso 3 ottobre, è stato inserito nel bollettino dell’Agcm di lunedì. Un parere che arriva in un momento di alta tensione tra conducenti di auto bianche e driver di berline scudettate, con accuse di abusivismo e duri faccia a faccia per strada sfociati in alcune occasioni in episodi di violenza.