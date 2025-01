Notebook gaming ACEMAGIC con AMD Ryzen 7 e display 161 Full HD | prestazioni elevate e coupon da 50€

Quotidiano.net - Notebook gaming ACEMAGIC con AMD Ryzen 7 e display 16,1" Full HD: prestazioni elevate e coupon da 50€

La comodità di undaè quella di poter giocare ovunque o quasi. Le proposte più potenti sono anche quelle più costose, come è normale che sia, ma fortunatamente il mercato garantisce anche opzioni più accessibili . Tra queste c'è l'AX16 Pro , uncon AMD7 5825U , scheda grafica AMD Radeon RX Vega 8, 16GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD . Per quanto riguarda il prezzo, oggi è di 449,69 euro su Amazon applicando ildi 50 euro prima di aggiungere il prodotto al carrello. La spedizione non prevede costi per gli abbonati Prime. Approfitta della promozione su Amazon Unpere produttività a un prezzo accessibile Questo è undaentry-level, quindi non bisogna aspettarsi la potenza di un top di gamma.